¿Qué pasó?

Cristian Castro mantiene viva la polémica sobre la supuesta golpiza que le habría propinado a su madre Verónica Castro. Tras las acusaciones de Yolanda Andrade, el cantante se defendió ante los medios mexicanos.

Sus declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa para presentar su nuevo sencillo “Cuando vuelva a la vida”. Allí le preguntaron sobre los señalamientos de Andrade, quien aseguró en el programa argentino El Run Run que Verónica Castro debió ser operada tras una pelea con su hijo.

¿Qué dijo Yolanda Andrade?

“La llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado; era una mentira tras mentira. La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación. Le rompió toda la espalda y el cuello”, denunció Yolanda Andrade.

“Yo siento que mi mamá es mía”

El intérprete de “Azul” confesó que su familia siempre ha sido muy posesiva. “Tenemos mucho posesivismo. Yo siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron”.

“Es una familia que se ha distinguido por eso, y por ello con nos vimos egoístas con las parejas que llegaron, fuimos un poco agrios y no nos distinguimos lamentablemente por tener dulzura con las parejas de los otros”, agregó.

De todas formas, criticó a la acusadora, indicando que solo buscaba obtener fama a costa de su familia. "Esta chica siempre se portó bien con nosotros, hoy que nos desconoce me parece que es solamente hablar de trayectoria".

Sobre la supuesta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, el cantante dijo que era un tema que estaba en manos de su mamá y ella lo manejaba bajo su criterio.

Las declaraciones de Cristian Castro sobre su nuevo material discográfico también generaron polémica, pues admitió: “Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”.