Los fanáticos de Marvel nuevamente quedaron emocionados tras el estreno del segundo tráiler de Marvel's Avengers, el videojuego que estará disponible para PlayStation 4 y que contará la historia de los superhéroes y cómo logran superar una conspiración en su contra.

En las imágenes liberadas se puede ver como Khamala Khan asume el rol de investigar lo sucedido en el A-Day, día en que sucede una explosión y que los Vengadores son desterrados.

Además, toma relevancia el villano Modok, conocido principalmente por Spider-man, pero que tomará preponderancia como el líder de quienes quieren mantener apartados a los superhéroes.

Durante el lanzamiento de este miércoles 24 de junio, también se dieron a conocer algunos gameplays respecto al uso de los héroes en el juego.

