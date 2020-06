¿Qué pasó?

Este domingo 21 de junio se celebró el Día del Padre y con ello, cientos de publicaciones en redes sociales con cariñosos saludos a quienes criaron, mientras otros revelaron sus experiencias de vida al ser papás.

Uno de los que está próximo a convertirse en padre es el actor Francisco "Chapu" Puelles, quien espera su primer hijo con la también actriz Montserrat Ballarin. El intérprete de Salvador en Pituca Sin Lucas expresó cómo se siente a días de la llegada del bebé y cómo ha vivido esta etapa.

"Con este recuerdo de la pancita me doy por pagado en este día especial donde no sé si me puedo considerar padre aún... aunque si les hablo de corazón así me siento, con todo lo que lleva este proceso desde los miedos hasta la felicidad máxima", comenzó diciendo junto a una foto polaroid donde aparece su pareja mostrando la barriga.

Puelles agregó que "siento que esta etapa es una gran enseñanza donde el yo soy, yo hago y yo quiero pasan a un segundo plano, ese debe ser el gran cambio del que hablan, donde todo lo que haces por ti ahora es por ellos y para ellos".

El embarazo de Montserrat además ha coincidio con la cuarentena por la pandemia del coronavirus en Chile, periodo que también ha sido especial. "Este proceso en este contexto tiene muchos matices... pero me quedo con la idea de agradecer simplemente por estar en calma y consciente", dijo Puelles.

Su primer hijo

Fue el 11 de marzo pasado que la pareja de actores anunciaron que se convertirán en padres ya que esperaban su primer hijo. La noticia se conoció por una tierna publicación de la actriz donde dejó ver su barriga junto al significativo mensaje "solo pienso que merecen que seamos mejores...Los que vendrán..".

En ese entonces, la palabra "los" generó algunas dudas en sus seguidores ya que algunos pensaron que era un embarazo doble. "Somos dos en este cuerpo, pero solo uno en esta guata. Hablo por éste y todos sus compañeros", explicó ella.

Montserrat Ballarin y Francisco Puelles tiene una relación de hace más de tres años. Ambos se conocieron en las grabaciones de "Pituca sin lucas" de Mega.

