¿Qué pasó?

Fue durante este fin de semana que aparecieron dos graves acusaciones contra Justin Bieber de parte de jóvenes, quienes denunciaron a través de redes sociales que el cantante había abusado sexualmente de ellas.

Una joven identificada como Danielle relató en Twitter que en marzo de 2014 tras un evento en a Austin, Texas, "un hombre se acercó a mí y mis amigas y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que dijimos que sí". Tras eso, compartieron con el cantante hasta que él la invitó a su habitación en el hotel Four Seasons. "Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o podría tener serios problemas legales", afirmó la joven que tenía 21 años en ese momento.

Tras darse un beso consentido en la habitación, la joven asegura que Justin la agredió sexualmente. "Mi cuerpo se sentía inconsciente? No quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió después", aseguró.

Luego de esta denuncia, apareció otra de una mujer que relató que conoció al intérprete de "Yummy" luego de que un guardaespaldas del cantante la invitara al hotel del artista en Nueva York en mayo de 2015. La joven, identificada como Kadi, aseguró que en el recinto había también otros rostros de Disney Channel, incluyendo Kyle Massey (denunciado por acoso sexual en marzo pasado).

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

Luego de besarse en un sillón, Justin la habría llevado al baño, donde cerró la puerta y comenzó a tocarla. "Le pedí que se detuviera y le dije que no podía tener relaciones sexuales con nadie antes del matrimonio", aseguró, para agregar que luego fueron a la habitación donde nuevamente intentó sobrepasarse con ella, pero logró empujarlo y patearlo "entre las piernas y salir corriendo a la sala de estar", episodio que la dejó traumada por lo que debió pedir apoyo sicológico.

La defensa de Bieber

Luego de que se viralizaron ambas denuncias, Justin Bieber decidió referirse a la grave situación, dando supuestas evidencias que desmentirían la primera de las acusaciones, donde incluso puso a Selena Gómez como coartada.

"Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablarlo de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración", indicó.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Tras esto, mostró una serie de recibos y fotografías que demostrarían que nunca estuvo en el lugar de los hechos en las fechas que la víctima señala. Incluso asegura que "lo que esta persona no sabía es que asistí a ese show con mi entonces novia Selena Gómez".

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

"Las fotos que mostré de mí y Selena del 9 de marzo en Austin deberían dejar en claro que estábamos juntos esa noche, que nos fuimos del lugar a nuestro Airbnb y que nunca fuimos al Four Seasons. Este es nuestro recibo de Airbnb donde nos quedamos con nuestros amigos", siguió relatando entre una serie de otros argumentos.

"Cada denuncia de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales", advirtió, sin referirse a la segunda denuncia.