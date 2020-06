La guitarra usada por Kurt Cobain en las grabaciones del célebre concierto "Unplugged" de Nirvana, en 1993, fue vendida el sábado en una subasta organizada por la casa Julien's, por seis millones de dólares, un récord para una guitarra.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!



