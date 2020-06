View this post on Instagram

Que emoción me da compartirles un pedacito de mi primer cover para YouTube! El video completo está en mi canal, les dejé el LINK EN MI BIOGRAFÍA, no olviden suscribirse para que estén al tanto de los próximos videos! 💞 Apenas escuché esta canción, supe que era la indicada para lanzar mi canal pues se unieron artistas que admiro muchísimo para cantar un tema urbano con una trama romántica, dando como resultado tanto el sonido como el contenido con el cual me identifico musicalmente! También me encantó que incluyeron una parte de " La Locura Automatica" de La Secta All Star con Eddie Dee, una canción inolvidable en el soundtrack de mi adolescencia! No me resistí así que incluí un poquiiito más de esa canción también! Los leo y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté grabándolo! CRÉDITOS Video: @antoniodelgadoj Audio: @brunoromanomusic