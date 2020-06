¿Qué pasó?

Uno de los anuncios que más han emocionado a los gamers es que la nueva Playstation 5 que se lanzará en diciembre contará con retrocompatibilidad, lo que significa que se podrán jugar juegos de la PlayStation 4.

Según Hideaki Nishino, vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, actualmente están evaluando, título a título, las capacidades de adaptación de los diferentes juegos a Playstation 5 con el objetivo de que tengan una mayor calidad, fluidez y definición.

El anuncio de CyberPunk 2077

Debido a la pandemia de coronavirus, el estreno del esperado videojuego futurista se retrasará hasta noviembre de 2020, lo que preocupó a los usuarios de PS4 que ven cerca el lanzamiento de PS5. Debido a esto, este viernes los creadores del juego confirmaron que será retrocompatible con la nueva consola.

“¡Nos complace confirmar que Cyberpunk 2077 será compatible con las dos consolas de última generación! Tu copia de PS4 del juego funcionará en PS5 el día del lanzamiento", escribieron.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020

¿Cuáles otros serán retrocompatibles?

Hasta ahora, solo CyberPunk 2077 ha sido confirmado como apto para ser jugado en PS5, pero Mark Cerny, arquitecto de Playstation 5, ha confirmado que están haciendo pruebas para tener un catálogo retrocompatible al ser lanzada la consola.

"Recientemente pusimos a prueba el sistema con los 100 principales títulos de PS4 (por tiempo de juego) y esperamos que casi todos sean jugables el día de lanzamiento", escribió en el blog oficial de Playstation.

Por su parte, Jim Ryan, CEO de Sony, confirmó que posteriormente se irán agregando nuevos juegos a la retrocompatibilidad: "Estamos trabajando junto a editoras y desarrolladoras para probar exhaustivamente los 4000 juegos de la biblioteca. Estamos contentos con el progreso que se está alcanzando”.

