Manu gracias por poner mi música en este mensaje tan amoroso para @danielaalvareztv . Vamos a hacer el #danialvarezchallenge para agradecer cada día! . . #Repost @lamuelagonzalez Llevo varios días, diría que semanas, contigo tan presente! Eso puede sonar muy raro teniendo en cuenta que no te conozco, salvo por una vez que nos cruzamos en un parque y nos regalamos una sonrisa. Pero tu historia hizo que no solo yo, si no todo un país empezara a guardarte en sus oraciones. Hace unos días nos contaste con generosidad y valentía lo que sucedía con tu salud y las decisiones que habías tomado. Ese video no lo olvidaremos jamás. Ese testimonio nos cambió a todos. Nos dió perspectiva. Es de esos momentos que nos detienen la respiración para que la próxima bocanada de aire valga más la pena. Debo confesar que lloré, que me conmoví hasta los huesos y que no pude seguir simplemente como si nada. Y de golpe, por esas maravillas que de tanto en tanto nos traen la redes sociales, oí la última canción de Carlos Vives, “EL HILO”. La escuché y algo muy poderoso empezó a suceder: de repente te vi ahí, cerquita, feliz y bailando! Y entonces me entraron unas ganas locas de hacer lo mismo, moverme, volver a bailar como lo hice tantísimas veces cuando jovencita y mientras lo hacía empecé a llorar de felicidad y de nostalgia, de arrepentimiento por haber dejado de hacerlo, lloré y bailé celebrando la vida y sintiendo genuinamente que este es, sin lugar a duda, el mejor homenaje que podemos hacerte: BAILAR, BAILAR Y BAILAR! Bailar como si nadie estuviera viendo, bailar aunque no sepamos, cantar aunque no entonemos, escribir lo que sentimos! Tú lo has sabido siempre, la vida es para gozarla, para aprovecharla cada día como si fuera el último y hacer de ella una fiesta! Así que desde hoy, me propongo dejar de caminar la vida, para empezar a BAILARLA, así como haces tú. “Resurrection The power of your love runs through my veins Like a flame Revelation...” ➡️ “Resurrección, El poder de tu amor corre por mis venas Como una llama, Revelación...” Gracias por siempre Dani, con tu luz nos mostraste el camino. Te admiro, te agradezco y te respeto 🙏🏻❤️💃 Y gracias @carlosvives por este “hilo”