El actor mexicano Eduardo Santamarina ha sido objeto de críticas y burlas por su sobrepeso. Sin embargo, le hace frente a los comentarios y se defiende diciendo que no está mal tener unos kilitos de más.

Asegura que no le molestan los malos comentarios que se hacen en torno a su figura. “Por qué me va a enojar algo que es verdad. Si me enojara entonces no dejaría que llegara a subir de peso o me quedo encerrado en mi casa para que no me vean”.

“Ni me escondía ni nada, que ahí están las fotos”, explicó Santamarina al programa Ventaneando, transmitido por la televisora mexicana TV Azteca.

“Hay una imagen en la que estoy en el hotel con mi traje de baño y una panza así de grande, y las chichis colgando, en la alberca. Me tomaron la foto y salió publicada en todas las revistas. Desde que salgo del cuarto, como estoy, me meto a una alberca en traje de baño, por supuesto que sé que eso puede pasar”, contó el intérprete de "Juan Querendón".

“Me abandoné, fue mi decisión; pues respétenla por favor. Gordo también me gusta y lo comido nadie te lo quita”, reconoce el artista, aunque acepta que a su edad, próximo a cumplir 52 años debe ser más cuidadoso con la alimentación.

Santamarina cuenta que durante muchos años estuvo al frente de importantes dramáticos y que tuvo que cuidar su cuerpo para poder dar vida a los personajes que caracterizaba, y que necesitaba proyectar una buena figura al público.

“Me cuidé tanto, tantos años, porque encabezaba las historias. En la época fuerte de las telenovelas, estuve 20 años de mi vida encabezando historias. No podía tener un mínimo de panza”, mencionó.

Mensaje a sus seguidores y detractores

Además, no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje a sus detractores: "Gracias a Dios, la panza se puede bajar... Hay otras cosas que, ni que vulevas a nacer, se pueden bajar".

Aunque el cantante ahora no cuenta con un físico de telenovelas, asegura que se siente feliz y así lo demuestra a través de su cuenta en Instagram, donde ha dejado ver lo dichoso que está con su nueva vida, al lado de la también actriz, Mayrin Villanueva.