En el sureste de México comen pejelagarto, un peculiar animal que es una combinación entre pez y lagarto que tiene piel dura como caparazón y parece un dinosaurio. ¿Su sabor? Imagina el mejor pescado que has comido en tu vida y multiplícalo por 80. Exquisito. Me parece fascinante lo diverso que es mi propio país. Gracias al chef Carlitos por compartirme sus tips maestros de cocina pejelagartiana 🐊👨🏽‍🍳