¿Qué pasó?

Isadora Figueroa es la hija de Chayanne que parece haber heredado los dotes muaicales de su padre ya que hace algún tiempo impacta en redes sociales con una dulce voz y talento musical, además de una personalidad extrovertida que la hace sumar miles de seguidores.

Ahora la joven de 19 años, quien es hija del artista junto a la venezolana Marilisa Maronesse, sorprendió a sus seguidores interpretando la canción "No hay nadie más" de Sebastián Yatra, la que acompañó tocando teclado.

Su incursión en la música

Esta no es la primera vez que la hija del reconocido cantante y bailarín puertorriqueño muestra talento en redes sociales. Su primer video donde mostró su potente voz y dotes junto al piano fue con el afamado tema "Let it be" de The Beatles.

"A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música", escribió junto a ese registro que suma más de 130 mil reproducciones y cientos de comentarios alabándola.

Así, Isadora comenzó a dar que hablar en el mundo del espectáculo, donde además ya tiene 140 mil seguidores en Instagram (@isadorafigueroa), donde pueden verse imágenes que dejan en evidencia la extrovertida personalidad que tiene.

Cambio de look

En una de las fotos más recientes, mostró el radical cambio de look al que se sometió al pintarse el cabello de color rosa, un estilo completamente nuevo para la joven que suele lucir sus característicos rizos.

Isadora además ha mostrado en varias de sus publicaciones la cercanía que tiene con su padre Chayanne. El año pasado por ejemplo, le dedicó un tierno saludo para el Día del Padre. "El hombre que más admiro. Soy tan afortunada de tenerte como un amigo, como padre, y como mi inspiración mas grande. Te amo hasta el infinito", expresó.