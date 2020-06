¿Qué pasó?

Uno de los eventos cinematográficos del año 2019 fue el estreno de Avengers: Endgame, cinta de Marvel Studios en que el grupo de superhéroes sobrevivientes al chasquido de Thanos debieron revertir lo realizado por el villano, incluyendo una pelea contra él para salvar la humanidad.

En el fin del largometraje se puede ver el sacrificio que realizó Tony Stark al utilizar las Gemas del Infinito para derrotar al "Titán Loco", muriendo al desear que se acabe la amenaza.

Pero una de las escenas eliminadas del filme y que puede ser vista por los usuarios de Disney+ al parecer deja la puerta abierta para el regreso de Thanos, pues aplicaría los mismos principios que usaron los héroes para devolver la normalidad al Universo.

¿Qué aparece en la escena eliminada?

De acuerdo a IGN Latam, en las tomas que no entraron en el corte final de la película dirigida por los hermanos Russo, se encuentra un diálogo que ocurre cuando Profesor Hulk (Mark Ruffalo) acude al encuentro con The Ancient One (Tilda Swinton). En ese momento en que el gigante verde pide la Gema del Tiempo, la maestra del Doctor Strange explicó lo sucedido con el chasquido.

"Si alguien muere, siempre estará muerto. La muerte es irreversible, pero Thanos no lo es. Los que has perdido no están muertos. Han desaparecido de la existencia, lo que significa que pueden recuperarse. Pero no es sencillo", sostuvo la maestra del Kamar Taj.

¿Pueden las gemas revivir a Thanos?

Gracias a lo expresado por The Ancient One se puede inferir que del mismo modo que los Avengers corrigieron lo realizado por Thanos, algún personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel podría hacer lo mismo para revivir al villano.

Esto además puede encontrar asidero en los multiversos, lo que será explorado en la series de Loki y la secuela de Doctor Strange, la cual precisamente lleva por subtítulo "El Multiverso de la locura".

