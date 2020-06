¿Que pasó?"

"Se va", se titula la canción más reciente estrenada por Tito El Bambino, esta vez en compañía de Farruko, un tema que nació en medio de la cuarentena por el coronavirus, oportunidad donde el histórico reggaetonero aprovechó de crear nueva música.

"Empecé a buscar formas para mejorar mi vida física y espiritualmente, pero también le dediqué mucho tiempo al trabajo", contó el puertorriqueño en entrevista con Meganoticias.cl a través de nuestro Instagram (@meganoticiascl).

Sobre lo que ha significado la pandemia y el aislamiento social, el intérprete de "Baila Morena" expresó que "en algún momento nos ha tocado sentirnos incómodos porque no estamos acostumbrados a que nos pusieran un stop". "Yo aprendí a valorizar muchas cosas pequeñas que había dejado de ver y empecé a mirar la vida de otra manera, empece a viajar, pero de mi cuarto a la sala y valorizar las cosas lindas que por apuros de la vida nunca me había puesto a apreciarlas, y entre esas cosas estaba yo", dijo.

A pesar de que en un inicio pensó crear un disco durante la cuarentena, "no pasó nada", indicó. "Entonces dije 'bueno, estoy mezclando más musica' y empezamos con el tema de Farruko", reveló.

El Patrón

Tito El Bambino es uno de los exponentes más antiguos del reggaeton, de la "vieja escuela", y arrastra éxitos como "Felina" o "Cae la noche", incluso de la época de su dúo con Héctor El Father.

Es así como se ha ido reinventando y ha visto cómo el género ha ido evoluciando y viendo nacer nuevos exponentes tanto en su natal Puerto Rico como en otros países. "Hay cada artista para cada público y es bien bonito cuando puedes ver que cada cual trae algo para la cultura y ahí crecemos todos", dijo sobre las nuevas generaciones.

"Yo me siento feliz de que hayan artistos urbanos en todos lados, sitios donde quizás públicamente no son tan famosos, pero en el mundo cibernético y sus países lo son. Es un avance para la música de que hayan no solo las 'torres del género', sino que haya un renacer de nueva juventud que pueda traer más música para que el movimiento pueda continuar", remarcó.

