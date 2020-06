¿Qué pasó?

Una nueva arista sobre la enigmática vida del cantante Luis Miguel se conoció en México, y apunta a la relación que tuvo con una afamada artista y actriz, Alejandra Ávalos, quien reveló cómo fue compartir con él y por qué no siguió a su lado.

Fue a través de una entrevista que concedió al programa "De Primera Mano", donde comenzó alabando al intérprete azteca.

Ávalos aseguró que Luis Miguel era un hombre muy educado y sensual, agregando que era "bello por dentro y por fuera, informado y muy culto".

Sin embargo, un episodio marcó su relación y la llevó a dejar al cantante.

"Él tenía otras intenciones"

Alejandra Ávalos sostuvo que desde el primer momento sintió que le gustaba al cantante, pero confesó que "yo no correspondía a eso, por lo menos yo sentía que era más sincero ser yo la amiga y no dejarme seducir por Luis Miguel. Él era un seductor nato, era un gran seductor”.

Siguiendo con el tema agregó que "no quería que me utilizara. Él tenía otras intenciones que no correspondían a mi anhelo. Yo no quería ser una más. Nunca ha sido lo que he buscado".

Así se registró el fin de la relación y que se consumó tras una noche de fiesta con el "Sol de México".

"Cené con él y me dijo 'no quiero que te vayas'”, sostuvo la actriz, quien desechó la invitación y se fue a su casa.

"Creo que se sintió despreciado, esa negativa mía no le cayó bien en ese momento", agregó Ávalos gatillando el fin de su amistad.

“El no acceder a sus encantos y no dejarme llevar por la seducción me costó mucho trabajo. Él se enojó y me dijo: 'pues si te vas no te vuelvo a hablar jamás'”, recordó la artista.

Las palabras de Alejandra Ávalos sobre su pasado con Luis Miguel no son nuevas, ya que en una entrevista en el programa "El Minuto que cambió mi destino", mantuvo sus dichos al aclarar que "muchas mujeres lo veían a él (Luis Miguel) como una conquista importante en sus vidas y yo no le veía así. Siempre lo veía como un niño cariñoso, como con un niño con mucha falta de amor y de cariño”.