Usuarios han estado de acuerdo, desde las redes sociales, en notar que la publicidad de Youtube se ha incrementado de manera considerable en el último año donde ya es una "ley" que antes y después de cualquier video salga otro material audiovisual de alguien promocionando un producto o servicio.

Sitios especializados aseguran que esa es una estrategia del mismo Youtube que busca que los usuarios adquieran su servicio Youtube Premium, cuya principal atractivo es tener una plataforma libre de publicidad.

Sin embargo, existen mecanismos que pueden ayudar al usuario a omitir los vídeos promocionales que muchas veces ignoramos dado lo molesto y repetitivo que pueden llegar a convertirse.

Un usuario de la red social Reddit descubrió una forma para evitar la publicidad invasiva de Youtube, se trata de colocar un punto después del ".com", es decir si una URL es "Youtube.com/", la persona debe cambiarlo a "Youtube.com./".

