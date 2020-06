View this post on Instagram

En un camarín... ✨ Cuando fui Pamela...... . El teatro es un trabajo inestable dicen, a veces no te da mucho pero, qué es mucho? Mucho qué, muchas Lucas? No, a veces no, pero ahora que no está, lo extraño. Y me doy cuenta que estaba bien. . Y que extraño todo el otro lado, te entrega mucho más, amigos, disciplina, constancia, aprendizaje y no sólo cognitivo si no que emocional, conocerte tú!! Que miedo!! . A mi ya no me da miedo. Extraño dialogar, la situación dada, el juegoooo que rico el juegoooo!!! Amo mi trabajo, ya quiero volver! Vamos a volver. Con todos los teatros llenos con una explosión de talento entre, música, baile, canto y actuación. . Hemos estado mucho tiempo guardados.... el regreso será épico! ✨🙏🔅 . Ánimo, luz, amor 🌿🍃🌻 . #tbt #sinfiltro