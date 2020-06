A pesar de la grave crisis generada por la pandemia del Covid-19, todo parece indicar que este año sí lanzarán al mercado el nuevo modelo de iPhone desarrollado por Apple.

La compañía tecnológica no ha revelado la fecha de su tradicional evento en otoño, donde presenta sus nuevos productos, pero cada vez existen más filtraciones que dan a entender la evolución de sus producciones.

El nuevo iPhone 12 es el producto más esperado, por eso cada nuevo detalle se convierte en viral en redes sociales, tal como ocurrió durante este fin de semana cuando se dieron a conocer los supuestos moldelos del smartphone que lanzará al mercado Apple.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV