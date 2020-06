Paris Jackson, la hija del "Rey del Pop", Michael Jackson, ha vuelto al centro de la polémica, pero esta vez por entrar en un toma y dame con uno de sus seguidores en Twitter.

Resulta que la artista de 22 años deploró el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneápolis, lo que ha desatado una ola de protestas desde el pasado 25 de mayo en Estados Unidos.

Hasta aquí todo es razonable, pero su enfoque, aunque válido, no fue bien recibido por sus fans.

Además de cantante, modelo y actriz, Paris Jackson es una pacifista militante, sabe tatuar, toca el ukelele y viste a la usanza del movimiento hippie.

La chica compartió un artículo titulado "5 protestas pacíficas que llevaron a cambios sociales y políticos", una forma de rechazar la violencia que se desbordó en varias ciudades de los Estados Unidos.

Uno de sus seguidores llamado Gio criticó la publicación de Paris y escribió: “París, ¿de verdad crees que la esclavitud terminó con un abrazo y un ramo de flores? El racismo sistemático NO va a terminar sin disturbios. Hay 400 años de eso. Solo escúchanos y sal de tu zona blanca rica en comodidad. No deberías publicar nada sobre PAZ en este momento".

La californiana no pasó por alto este mensaje y reafirmó su posición con una respuesta corta pero directa: “La esclavitud no terminó, todavía está muy viva dentro y fuera de los Estados Unidos".

paris do you really think slavery ended with a hug and a bunch of flowers? sistematic racism IS NOT gonna end without a riot. there's 400 years of it. please just listen to us and get out of your comfort white rich zone. you shouldn't post anything about PEACE right now