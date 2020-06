View this post on Instagram

La vulnerabilidad no es ganar o perder: es tener el coraje de llegar y mostrarse cuando no se tiene control sobre el resultado. La vulnerabilidad no es debilidad: Es nuestra mayor medida de coraje. Lucha siempre por tus ideales, tus creencias y confía en tus sueños✨ Un día como hoy, hace 28 años fui coronada como @missuniverse 1991, no existen palabras para agradecer todas las bendiciones que desde ese día llegaron a mi vida. #missuniverse #1991 #undiacomohoy #mexico #felicidad #triunfo #mujeresexitosas 🇲🇽