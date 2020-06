¿Qué pasó?

Paloma Mami pasa sus días de cuarentena por la pandemia del coronavirus en compañía de su novio, el puertorriqueño Roa, con quien ha compartido algunas fotos en redes sociales, la última de ellas, un saludo cumpleañero para el también cantante urbano.

Gilberto Figueroa, mejor conocido como Roa, cumplió 24 años, fecha en que la intérprete de "No te enamores" quiso dedicarle un mensaje. "Happy Birthday to my hitta. KOBE YEAR GON GO CRAZYYY", escribió junto a dos fotos donde aparecen ambos.

Por su parte, Roa también publicó fotos cumpleañeras señalando "diablooo ya son 24!!! Trabajando más duro que nunca porque no me voy a quitar hasta cumplir mis sueños", junto a fotos donde aparece sobre la mesa de diario de una cocina.

Recordemos que recientemente la cantante Paloma Mami estrenó su sencillo "Goteo", su primera canción de este 2020 tras el lanzamiento de "Mami", la cual fue publicada en diciembre del año pasado, luego de diversos éxitos que ha interpretado como "No te enamores" y "Fingías", y se espera que próximamente lance su primer álbum.

