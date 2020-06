Entre María Félix y Silvia Pinal hay algo más que anécdotas de la época dorada del cine mexicano.

La propia Silvia Pinal recordó cuando “La Doña” la corrió de una fiesta, a la que fue invitada por su amigo, Enrique Álvarez Félix, hijo de la diva mexicana.

“Enrique hizo una fiesta en su apartamento y a mí me quería mucho y me dijo: 'Va a venir mi mamá, ¿quieres venir?'”, contó Pinal en una entrevista en el programa Ventaneando.

Silvia Pinal dice que llegó ansiosa a la reunión, donde estaría cerca de la famosa María Félix. “Entonces llegué yo, y me le planté así a María y ella no sabía qué hacer conmigo, porque yo estaba mirándola como lela. Me acuerdo que me dijo: ‘Bueno niña ya me viste, ahora ya vete”.

Madrina de lujo

Entonces Silvia Pinal no imaginó que la gran María Félix aceptaría en 1992 bautizar a una de sus nietas, Frida Sofía. Alejandra Guzmán había tenido a su única hija el 13 de marzo de ese año junto a Pablo Moctezuma, hijo de la empresaria Estela Moctezuma.

Fue gracias a la estrecha relación entre Estela y María Félix, que la actriz se convirtió en la madrina de Frida Sofía. Algo de lo que han presumido tanto Alejandra Guzmán como su hija, a pesar de la distancia que existe entre ellas.

Primero lo hizo la cantante mexicana en su cuenta de Twitter. “#TBT con mi comadre María Félix, en el bautizo de @queenfridag_”, recordó en 2018 “La Guzmán”.

Inspiración

Este año, separada totalmente de su familia materna, Frida Sofía también aprovechó un jueves de recuerdos para “presumir” de su bautizo. “Este sí que es un #tbt con mi madrina la mera mera DIVA DE MÉXICO y esto sí lo presumo. María Félix, que mujerón”.

La hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal usualmente utiliza imágenes y citas de “La Doña” en sus redes sociales para enviar mensajes a sus críticos y a su familia materna.

“Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona, no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos”, comentó Frida Sofía durante una entrevista al programa Primer Impacto.