Este viernes 12 de junio se cumple un año desde la muerte de la periodista Javiera Suárez, cuya partida causó profundo pesar en sus cercanos y en cientos de personas que la siguieron durante su trayectoria televisiva.

Javiera dejó su esposo Cristián Arriagada y a su hijo Pedro Milagros de actuales 3 años, quienes han rearmado la vida juntos tras el fallecimiento de Suárez. "Yo creo que mientras te vean bien a ti, los niños van a estar bien", dice Arriagada a LUN quien durante los últimos seis meses se ha dedicado a dar la charla virtual "Del dolor al poder interior", donde cuenta su experiencia como padre tras quedar viudo.

"Lo que propongo en la charla es una mirada más real o cercana de lo que es el optimismo o pensamiento positivo y de sus beneficios demostrados. Pero además se plantea como una opción, como una manera voluntaria o consciente de experimentar la vida", señala el también doctor.

Su experiencia con Javiera

La charla cuenta los beneficios del optimismo y cómo encontrarle un propósito a la vida desde una mirada científica, a la que Arriagada le suma su experiencia de vida, la que comenzó cuando Javiera se enfermó de cáncer.

"Lo que aprendimos es que en los momentos más límites de la enfermedad es cuando hacía más sentido buscarle el lado positivo, una enseñanza, un valor al sufrimiento, al dolor y a la incertidumbre", dice.

Tras el nacimiento de Pedro, Cristián encontró un propósito en la vida y cuenta que el niño "es la razón más inmediata para levantarme y sonreír todos los días, pero me pasó que me cuestioné mucho el porqué la vida se llevó a Javiera y me dejó a mi acá". "Si bien aún no lo tengo resuelto, me doy cuenta que lo que me moviliza es ayudar a resolver problemas de las personas", añade.

En medio de este trabajo persona llegó la pandemia y la cuarentena, la que ha vivido junto a su hijo con quien ha armado rutinas para pasar los días. "La rutina lo ha ayudado a estar contenido y mantener una estructura que le de seguridad. Para mantenernos activos hacemos ejercicios, bailes", revela. "Ha sido increíble vivir estos meses tan juntos todo el tiempo, te permite ser más cómplices", considera.

