¿Qué pasó?

Tras semanas de masivas protestas antirracistas en Estados Unidos, Spike Lee llega con un filme que aborda la historia contemporánea de violencia contra la comunidad negra en este país, desde la guerra de Vietnam hasta hoy.

"5 sangres", que sale este viernes 12 de junio en Netflix, sigue a un grupo de soldados negros que arriesgaron su vida en el país asiático, mientras protestas y disturbios se apoderaban de sus ciudades al final de los años 1960.

El largometraje combina su historia con imágenes de archivo de activistas por la paz siendo atacados por la Guardia Nacional, así como extractos de discursos de Malcolm X y Angela Davis, iconos de la lucha por los derechos de los negros.

Su estreno llega tras más de dos semanas de manifestaciones masivas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió asfixiado por un policía de Minneapolis el 25 de mayo, y de las críticas a la severa actuación policial en las protestas.

"La historia se repite", dijo el ganador del Óscar en un mensaje enviado a la prensa. "Y podemos aprender de la historia... si despertamos", agregó.

La historia

"Da 5 Bloods", como se titula en inglés, se pasea entre las experiencias de guerra de cuatro soldados afroamericanos que perdieron a su líder en el lejano conflicto, y que deciden regresar a Vietnam para recuperar sus restos.

Durante la guerra, "bloods" fue adoptado como un término fraternal entre los soldados negros. La cinta aborda por ejemplo el momento en que los soldados se enteraron del asesinato de Martin Luther King en 1968 por un tirador blanco, un hecho que desató furiosas protestas en todo Estados Unidos y sembró la división racial entre las tropas en Vietnam.

En la guerra misma, un número desproporcionadamente alto de soldados negros fueron enviados a luchar...y morir. Aunque representaban aproximadamente 11% de la población civil, en 1965 constituían casi una cuarta parte de todas las muertes en combate en Vietnam.

Y aún así, no han sido tradicionalmente el centro de atención de las películas clásicas de esa guerra como "Apocalypse ahora", "Cara de guerra" y "Pecados de guerra". "No quiero faltar el respeto a ninguna película que se haya hecho antes sobre la guerra de Vietnam, pero queríamos hacer esto a través de la perspectiva de los soldados negros", dijo Lee. "Sabíamos que no habíamos visto hermanos así en una película sobre Vietnam".

