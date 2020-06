¿Qué pasó?

Tras su paso por realities y programas de televisión, como el reality "Resistiré", Pangal Andrade se encuentra alejado de las pantallas por decisión propia debido a una poderosa razón.

Según contó el deportista en entrevista con Avalancha Sport, sentía que en la televisión no podía hablar sobre el conflicto por Alto Maipo. "Cada vez que me invitan a la televisión y yo hablo de Alto Maipo 'No. ¿Sabes qué Pangal? Lo siento, no puedes tocar el tema de Alto Maipo', o en cualquier medio. Este proyecto es rarísimo, no se puede hablar del proyecto", aseguró.

Debido a estas situaciones decidió no ir más porque "todos dicen este disco rayado todo el rato habla de Alto Maipo", en referencia al activismos que hace años lleva adelante para proteger el Cajón del Maipo, lugar donde además vive.

"Consciencia sobre el futuro"

"Lo más importante es que necesitamos que toda la gente que reside en Santiago tome consciencia de lo que se viene a futuro, tomarse un vasito de agua no va a ser tan fácil como es hoy día", comentó sobre las repercusiones que tiene la contrucción del proyecto hidroeléctrico.