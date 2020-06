El nombre del español Julio Iglesia saltó nuevamente a los medios luego de conocerse que tras más de dos décadas separados, se ha reconciliado con su hijo Enrique.

Ambos artistas, que pertenecen a dos momentos y estilos de música diferente, permanecieron distantes, pero poco se sabía de los motivos.

Fue el productor Ramón Arcusa, antiguo colaborador y amigo de Julio, quien cuenta en un libro que el choque comenzó cuando Enrique apenas comenzaba en la música y su padre se negó a apoyarlo, o mejor dicho, no quiso hacerle sombra.

Pero aunque esta negativa podía obedecer a motivos profesionales, representó "una herida grande para el cantante de "Héroe". Así lo asegura Arcusa en el libro autobiográfico "Soy un truhán, soy un señor (o casi)" recién publicado.

Para nadie es un secreto que el enorme éxito de Julio Iglesias contribuyó a que no compartiera con sus hijos como un "papá normal", debido a sus constantes giras por el mundo. La relación venía entonces tocada por estas ausencias.

Afortunadamente, Enrique se labró su lugar en el mundo de la música sin tener que presentarse como hijo de Iglesias, una suerte que pocos pueden presumir.

El autor del libro, que además es cantante y el compositor del título homónimo que fue un éxito para Iglesias, está satisfecho con la publicación.

Además tiene de respaldo ser amigo del legendario artista español que ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera.

"El otro día le dije: 'Te he puesto a parir en mi libro'. Me hizo un chiste de los suyos. Le aclaré que hablo bien de él. Alguna cosa es posible que no le guste, pero tampoco he abusado mucho", soltó al medio español Las Provincias, desde su residencia en Miami.

La separación terminó para ambos artistas, pues poco antes de la pandemia Julio Iglesias acudió a casa de su hijo para conocer a sus tres nietos y saludar por primera vez a la pareja de Enrique, la extenista Anna Kournikova.