En la espera del lanzamiento de la PlayStation 5, cualquier filtración sirve para que los fanáticos de la consola de Sony se emocionen, sobre todo respecto a los detalles o el precio que tendrá el renovado sistema de videojuegos.

Por eso, una presunta filtración por parte de la empresa Amazon UK alertó a los usuarios, pues en las publicaciones apareció el supuesto precio de venta que tendría la PS5 cuando salga al mercado a finales de este 2020.

Según las imágenes capturadas, la consola que tendría una capacidad de 2 Terabytes tendría un precio de 599 libras esterlinas, cerca de 600 mil pesos chilenos.

De todas formas, el artículo que estuvo "en venta" en Amazon se trata de una publicación Dummie, la cual hace referencia a prototipos que sirven como guías para la posterior venta de un producto. De hecho, según los usuarios, también se publicaron otras opciones de la PS5, como es la edición de 850 GB, y de un 1TB, a pesar de que ninguno de los formatos está confirmado.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP