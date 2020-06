¿Qué pasó?

Lizzo es una de las cantantes más exitosas de la industria musical actual, quien además se ha convertido en un referente en la lucha contra la "gordofobia", pues se muestra orgullosa de sus curvas y constantemente envía mensajes llamando a aceptarse tal como uno es.

Es por esto que la artista de 32 años lanzó un potente video en TikTok en respuesta a todos aquellos que comentan sobre su cuerpo y en ayuda a quienes se sienten presionados a cambiar su aspecto físico.

Su mensaje

"Hola! He estado haciendo ejercicios constantemente durante los últimos 5 años y puede sorprender a muchos de ustedes que no estoy ejercicios para tener la talla que para ustedes es ideal. Estoy entrenando para tener mi talla ideal ¿Y saben cuál es? La talla "no te metas"", dice su voz en off mientras aparece haciendo ejercicios.

"Porque soy hermosa, soy poderosa, hago mi trabajo y mantengo mi trabajo, así que la próxima vez que vayas a juzgar a alguien y quieran juzgarlos porque toman licuados de kale o comen en Mcdonalds o se ejercitan o no se ejercitan ¿Qué tal si se miran ustedes mismos?", añadió.

"Preocúpense por sus propios cuerpos porque la salud no solo se determina en cómo se ve tu cuerpo, la salud también se determina en tu interior y muchos de ustedes necesitan un détox. Namasté, que tengan un buen día", culminó.

