¿Qué pasó?

A pesar de no informar la causa ni números de audiencia, o cifras que justifiquen su salida, Netflix ha decidido no producir la segunda temporada de algunas de sus series originales.

Así que si eres fanático o has quedado enganchado con algunas producciones, aquí te mostramos el reporte del sitio Rock and Pop, que muestra aquellas que no verán luz en una segunda entrega.

Mesías

La serie que generó polémica entre la audiencia durante sus primeros capítulos no logró avanzar en la preferencia del público. Creada por Michael Petroni, está basada en la historia de un oficial de la CIA que investiga a Al –Masih, interpretado por el actor Mehdi Dehbi, un carismático personaje asociado con obras milagrosas.

V-Wars

Creada por William Laurin y Glenn Davis, y protagonizada por Ian Somerhalder, la serie narra el drama del doctor Luther Swann que debe enfrentarse a su mejor amigo Michael Fayne, que se convierte en vampiro luego de haber sido infectado por un virus que se propaga por el mundo convirtiéndolo en un verdadero terror.

La facción Octubre

Esta trama gira en torno a un matrimonio, Fred y DellorisAllen, cazadores profesionales de monstruos, y su familia, pertenecientes a una organización secreta, que deben enfrentarse junto a su dos hijos a una serie de eventos paranormales luego de regresar a su pueblo de origen.

Protagonizada por Tamara Taylor y J.C. MacKenzie, su primera y única temporada se estrenó el 23 de enero de este año y no consiguió el éxito esperado por Netflix.

Marianne

El film de terror narra la sombría historia de una escritora que se ve afectada en la vida real por los personajes siniestros de sus novelas.

La serie francesa estrenada en septiembre de 2019, creada por Samiel Bodin, cuenta con el reparto de las figuras Victoire Du Bois, Lucie Boujenah y Tiphaine Daviot.

