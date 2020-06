Tras el aplazamiento del evento de la consola PlayStation 5 debido a los eventos en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, el cual debía realizarse el pasado 4 de junio, la empresa multinacional Sony entregó la nueva fecha.

La firma japonesa decidió programar el show para este jueves 11 de junio a las 13 horas de Estados Unidos (17 horas de Chile),

De acuerdo a medios especializados en el evento no se tratará de la consola de manera explícita, si no que el foco estará puesto en los videojuegos que serán lanzados junto a la PS5, o que estarán disponibles dentro de los primeros meses.

La idea de Sony es sentar un precedente respecto a Xbox y atraer a futuros usuarios mostrando algunos títulos que serán parte de la colección. Además, se especula que se podrían presentar grandes juegos, como es GTA VI, juego que actualmente está en desarrollo, pero bajo secreto.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd