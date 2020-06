¿Qué pasó?

La cantante Denise Rosenthal sigue entregando nuevas pistas de su próximo álbum. Esta vez completa una de las historias que viene en esta producción, que comienza con el estrenado single "Amor de Madre", el misterioso avance que realizó hace unos días bajo el nombre de "Solo Hay Una Vida", y la nueva canción "No olvidar".

Esta triada de composiciones según las propias palabras de la artista, se unen porque quiso compartir ciertos procesos personales que se entrelazan. Partiendo desde la conexión primaria con la madre, pasando por una atmósfera más oscura, y culminando con un estado mucho más positivo y objetivo.

Cierre de ciclo

"No Olvidar la definiría como una canción de esta triada que cierra un proceso, que viene a brindar una contención a toda una serie de crisis, diciendo 'ok, viví esto, pero no te olvides de lo que pasó'. Viene a reforzar el autoestima, el resistir y sobrevivir, abrazar las cosas buenas y malas", señala la artista.

"Siento que estos temas muestran una parte de mí muy íntima, que no había tocado antes. Anticipan el diverso universo que tendrá el disco, que será para todos los gustos y eso me tiene muy entusiasmada", agrega.

Por otro lado, Denise estará participando de la nueva edición del Latin Alternative Music Conference (LAMC), con un showcase el miércoles 10 de junio. Este año el evento se realizará online y gratuito, dadas las circustancias actuales por la propagación del virus Covid-19.