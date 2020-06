¿Qué pasó?

Las diferencias entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se profundizan y cualquier argumento es válido para sumar al conflicto que tiene más de un año. Ahora la modelo e influencer, de 28 años, le exige a su famosa madre le regrese un piano barroco que le regalaron.

En una conversación en vivo con su amiga Marce Santamaria, salió a relucir la historia del instrumento musical que fue calificado por la propia Frida Sofía como una joya.

“Ese piano tiene muchísima historia, básicamente lo han tocado pianistas de todo el mundo y aparte mi abuela colecciona antigüedades, entonces no sé cómo lo consiguió y es de museo. Está en México y lo quiero de regreso”, aseguró.

Contradicciones

Tras estas breves declaraciones, saltaron las versiones encontradas sobre el origen del famoso piano. Al ser consultada por este regalo durante el programa De Primera Mano, Silvia Pinal validó la versión de su nieta.

“Fue de cariño porque sí, ella toca el piano y lo toca muy lindo, pues yo podía hacerlo. Ese piano lo tenía yo para todos mis ensayos de comedias musicales. En este momento ya tengo otro piano para mis comedias musicales”, aseguró.

Cuando le preguntaron sobre el paradero del instrumento, Pinal declaró que “lo ha de tener ella, mira, yo ya no lo he visto, perdí totalmente el camino del piano. Yo me imagino que lo tiene ella, que lo necesita para tocar”.

Sin embargo, en una entrevista de 2019 con la periodista Mara Patricia Castañeda, Alejandra Guzmán explicó cómo llegó a su casa de Ciudad de México: “Este piano era de Agustín Lara y se lo dieron a Frida, entonces aquí se lo guardo. Se lo dio su abuela paterna doña Estela, que le encantan las antigüedades”.

Estela Moctezuma, una empresaria de la industria de restaurantes mexicanos, es la madre de Pablo Moctezuma, con quien Alejandra Guzmán mantuvo una relación durante diez años y tuvieron en 1992 a Frida Sofía.