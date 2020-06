¿Qué pasó?

Como cada inicio de mes, Netflix anunció, a través de sus redes sociales, los estrenos que tendrá en su plataforma para este nuevo mes que muchos esperaban con ansias por las nuevas temporadas de series como Dark y 13 Reason Why que llegarán a su final.

Desde el 1 de junio, entra en el catálogo de contenido del sitio de transmisión streaming el popular programa Keeping Up With The Kardashians, que viene con sus primeras dos temporadas grabadas en el 2007. Además, se unen tres temporadas más de Modern Family a la larga sección comedia que tiene la plataforma.

En cuanto a películas, varios clásicos podrán ser disfrutados por los suscriptores al servicio online, tales como: Indiana Jones y el templo de la perdición, Rescatando al Soldado Ryan y Perdidos en Tokio.

Oh sí, esto es junio en Netflix. 😊🍿

Hay películas, hay Dark, hay nostalgia, hay Dark. Hay Modern Family y Dark. pic.twitter.com/Z6l6cS3JQl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 28, 2020

Películas para este mes de junio

1 de junio

Rescatando al soldado Ryan

Sinopsis: Después de desembarcar en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra.

Otros títulos desde el primer día del mes son:

Jason y los argonautas

Río Grande

The Truman Show

Escritores de libertad

El dragón invencible

Puertas al infierno

La buena esposa

2 de junio

Vera: Rescate arcoíris - Original de Netflix

4 de junio

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai - Original de Netflix

5 de junio

Los últimos días del crimen - Original de Netflix

Sinopsis: Un atracador se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el gobierno active una señal que alterará las mentes y eliminará toda conducta criminal.

También se estrenan este día:

La extraña fuente de la fortuna - Original de Netflix

El castillo de cristal

6 de junio

El cadáver de la novia

7 de junio

El rey Arturo: La leyenda de la espada

18 de junio

Amor de gata - Original de Netflix: En el segundo largometraje de Studio Colorido, una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota.

19 de junio

La Red Avispa - Original de Netflix

Sinopsis: Años 90. Un grupo de espías cubanos que se encuentran en territorio americano forman la Red Avispa; una organización de élite cuya misión es infiltrarse en los grupos contrarios a Fidel Castro que se han ido asentando en Florida y han sido los responsables de los ataques militares en Cuba.

También se estrenan este día:

Tren a mi destino - Original de Netflix

Bala perdida - Original de Netflix

Siente el ritmo - Original de Netflix

La familia del soldado - Original de Netflix

23 de junio

El muñeco de nieve.

Victoria y Abdul

24 de junio

Nadie sabe que estoy aquí - Original de Netflix

26 de junio

Mujer Maravilla

30 de junio

Baby Driver

La Torre Oscura

Volver al futuro

Volver al futuro III

El gran Lebowski

Perdidos en Tokio

Sinopsis: Dos almas perdidas, la abandonada esposa de un fotógrafo y una estrella de cine acabada, visitan Tokio y encuentran consuelo genuino en compañía del otro.

También se estrenan este día:

El Grinch

Adú

Series

1 de junio

Keeping up with the Kardashians (Temporadas 1 y 2)

También se estrenan este día:

Reckoning (Miniserie)

Amor revolucionario (Temporada 1)

Mis queridos amigos (Temporada 1)

Jefe introvertido (Temporada 1)

The Titan Games (Temporada 1)

Top Chef (Temporadas 1 y 2)

The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 1)

The Real Housewives of New York City (Temporada 1)

The Real Housewives of Atlanta (Temporada 1)

Casadas con la medicina: Atlanta (Temporada 1)

La cantina de medianoche (Temporadas 1, 2 y 3)

2 de junio

Modern Family (Temporadas 7, 8, 9 y 10)

Fuller House (Episodios finales)

3 de junio

Genios del abecé (Docuserie)

4 de junio

¿Me escuchas? (Temporada 1)

5 de junio

13 Reasons Why (Temporada 4)

Queer Eye (Temporada 5)

Perdida (Temporada 1) - Original de Netflix

10 de junio

Reality Z (Temporada 1) - Original de Netflix

Lenox Hill (Docuserie) - Original de Netflix

Mi señor (Temporada 1)

12 de junio

Fis for Family (Temporada 4)

Bosque adentro (Miniserie)

Kipo y la era de los magnimales (Temporada 2)

De cita en cita (Temporada 2)

13 de junio

Alexa & Katie (Parte 4)

14 de junio

Marcella (Temporada 3)

17 de junio

Sr. Iglesias (Temporada 2)

18 de junio

La orden secreta (Temporada 2)

19 de junio

The Sinner (Temporada 3)

Coisa Mais Linda (Temporada 2)

The Politician (Temporada 2)

Bebés (Docuserie) / Parte 2

El reino de las rimas (Temporada 1)

24 de junio

Manjares divinos (Temporada 1)

26 de junio

Amar y vivir (Temporada 1)

Juegos locales (Docuserie)

27 de junio

Dark (Temporada 3)

30 de junio

Brand New Animal (Temporada 1)

Documentales:

12 de junio

Jo Koy: In His Elements

23 de junio

Eric Andre: Legalicen todo

24 de junio

Atleta A - Original de Netflix: Sigue a los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de EE.UU., y escucha a gimnastas como Maggie Nichols.

30 de junio

George Lopez: We’ll Do It For Half