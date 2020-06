¿Qué pasó?

Sofía Castro, hija de la exprimera dama de México, la actriz Angélica Rivera, fue criticada en su cuenta de Instagram luego de publicar una imagen donde aparece luciendo muy sensual frente al espejo en una habitación que luce un poco desordenada.

En la fotografía se aprecia a la joven posando en su habitación con un top de animal print y una licra negra. La joven presume una delgada y atlética figura, resultado de una estricta rutina de ejercicios que mantiene durante el confinamiento.

Los comentarios

Acompañado de la leyenda “vamos a lo físico”, el post no tardó en generar polémica entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar. “A la próxima arregle el cuarto antes de la foto”, escribió una de sus seguidoras, “Sofía ya tiende tu cama”, advirtió otra usuaria de la red social.

Sin embargo, tampoco faltaron los comentarios halagadores a la joven artista. “Hermosa”, “bella”, “preciosa”, fueron algunos de los adjetivos utilizados para resaltar las cualidades de Sofía.

A pesar de estos comentarios, la prominente figura no se amilanó y publicó otro post donde posa con un traje de baño color naranja en la misma habitación, eso sí con un ángulo más cerrado.

“'Namas' porque es domingo y porque me urge ir a la playa. No me vayan a decir otra vez... que si recogí el cuarto, que si los cables, ya me anda gustando las fotos en ese espejo porque es cuarentena y no encuentro otro spot”, respondió con humor.

Con tan solo 23 años, Sofía tiene una importante y prometedora carrera en el mundo del espectáculo, siempre bajo la orientación de sus padres, el productor de telenovelas José Alberto Castro y la popular actriz Angélica Rivera.

Castro ha participado en destacadas novelas mexicanas entre ellas la producida por su padre, “Vino el amor” y recientemente en la serie El Dragón, de Netflix. También ha mostrado cualidades para el baile en el programa “Mira quién baila”, donde logró alcanzar un segundo lugar.