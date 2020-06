¿Qué pasó?

El asesinato de George Floyd además de generar una ola de protestas antirracistas en Estados Unidos, provocó que muchos famosos en redes sociales se volcaran a apoyar el movimiento #BlackLivesMatter exigiendo justicia por Floyd y por todos los afrodescendientes del mundo.

Fue así como Karol G no quiso quedar ajena a la situación y publicó un mensaje donde expresó que "no sé a quien se le ocurrió dividir a la sociedad por "Razas" Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero. Fuck that".

Sin embargo, su mensaje continuó más tarde con una fotos de su perro que tiene el pelaje de dos colores donde señaló "el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos". Pero sus palabras no fueron bien recibidas y generó una ola de reacciones ya que usuarios la acusaron de frivolizar la situación que se desencadenó en Estados Unidos y se ha replicado en otras partes del mundo.

Sus disculpas

Fue tanta la repercusión que generaron sus palabras que la cantante colombiana borró el tuit y más tarde publicó un texto pidiendo disculpas por lo que escribió. "Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas", comenzó diciendo.

"Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien", asumió. "Solidarizo con Black Lives Matter porque NADIE debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario", indicó.