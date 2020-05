Lady Gaga lanza "Rain On Me" junto a Ariana Grande

¿Qué pasó?

En la previa del lanzamiento de su sexto álbum Chromatica, que verá la luz este viernes 29 de mayo, Lady Gaga estrenó el sencillo "Sour Candy" que cuenta con la colaboración de las estrellas del K-Pop, Blackpink.

La canción se suma a otras colaboraciones que incluirá su disco, como "Rain on me" con Ariana Grande, o "Sine from above" con Elton John. El álbum además contiene tres pistas llamadas Chromatica repartidas al inicio, en medio y al final del trabajo, y nombradas como partes I, II, y III.

Retraso en el lanzamiento

Lady Gaga prepara el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, el que retrasó su estreno el pasado 10 de abril debido a la contingencia por el coronavirus. De su nuevo trabajo discográfico se conoce el sencillo Stupid Love que fue lanzado en febrero pasado, "Rain on me" y la recién estrenada "Sour Candy".

"Son tiempos tan complicados para muchos de nosotros. Creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para promover felicidad y curación en tiempos como esto", comentó en marzo, cuando confirmó la postergación del estreno.