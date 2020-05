View this post on Instagram

Muy pronto... 😏💣 ______________________________ Ph @gabrielschkolnick Arte @pamisobel Prod. @max.b.side @schkolnick Mua @rosariocarvallo Pelo @jvliolgvins Vest. @romimoralesr @f7.cl @cataretamal Tremendo team 🙌🏼💞