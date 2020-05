¿Qué pasó?

Este lunes 25 de mayo se dio por finalizada la exitosa teleserie Yo soy Lorenzo de Mega, la cual cerró con el matrimonio entre Laura, interpretada por Vivianne Dietz, y Carlos, rol protagónico que fue llevado a la pantalla por Mario Horton.

La historia tuvo un cierre cargado a la emotividad y a la música, factores que fueron clave durante la emisión de los capítulos de la producción que transcurría en el pueblo de Vista Hermosa.

Guiño a Perdona Nuestros Pecados

Durante el penúltimo episodio de Yo Soy Lorenzo, Carlos recibió una propuesta de parte de Lorenzo (Jorge Arecheta), quien le solicite que oficie como maestro de la ceremonia simbólica que serviría como su matrimonio, al estar prohibida la unión civil homosexual.

Es en ese momento en que el personaje de Mario Horton asegura que a él le complica porque no es "curita" y que "capaz que me enamore de una feligresa y después me agarren a balazos".

Esto último es precisamente lo que sucedió con el Padre Reynaldo Suárez de Perdona Nuestros Pecados, quien tras enamorarse y tener hijos con María Elsa (Mariana Di Girolamo), fue asesinado mediante disparos percutados por Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy).

