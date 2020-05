¿Qué pasó?

Luis Miguel es uno de los cantantes más exitosos del habla hispana, dueño de una carrera que comenzó cuando era un preadolescente. Como se puede ver en su serie de Netflix, los inicios de su carrera fueron muy duros y no solo por la exigencia de su padre, sino también por las impuestas por la industria musical.

Una anécdota poco conocida en los inicios de la carrera del cantante fue lo ocurrido con su tema "Decídete", cuya letra original fue cambiada al ser calificada de "inapropiada".

Según cuenta la revista Caras, el productor musical y compositor de la canción presentó la letra original de "Decídete", sin embargo, le ordenaron cambiarla porque era "demasiado atrevida para un joven de 13 años".

La versión censurada

La canción fue interpretada por el cantante en una ocasión, siendo estos los versos que causaron la polémica:

"Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había luz en un rincón. Te quite el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más... Decídete, yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo, decídete, no me tengas más así amor, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete".

La versión del disco

Una versión de la canción muy poco conocida, puesto que la letra de "Decídete" que viene en el disco homónimo, trae los siguientes versos:

"Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había apenas luz en un rincón, te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar... Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete, simplemente amor decídete, y volemos hacia mundos lejanos los dos de la mano, decídete"