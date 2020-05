El campo magnético de la Tierra ha perdido cerca de un 9% de su fuerza en los últimos 200 años, siendo la zona más efectada aquella que cubre gran parte de América del Sur, según informó la Agencia Europea Espacial (ESA, por su siglas en inglés).

Para ser más específicos, la AEE precisó que donde se registra la menor intensidad del evento en el área denominada anomalía del Atlántico Sur, justamente el punto que cubre gran parte de Sudamérica y se extiende hacia Sudáfrica.

De acuerdo a la agencia, entre 1970 y 2020, la intensidad mínima del campo magnético cayó en esa zona de unos 24.000 a 22.000 nanoteslas. De hecho, los científicos sostuvieron que debido a la expansión del fenómeno, ha aparecido en los últimos cinco años un segundo centro de intensidad mínima, que se ubica al suroeste de África.

"El nuevo mínimo oriental de la anomalía del Atlántico Sur lleva una década formándose, aunque en los últimos años se ha acelerado su desarrollo. Tenemos mucha suerte de contar con los satélites Swarm para investigar la evolución de esta anomalía. El reto ahora es entender los procesos que en el núcleo terrestre provocan estos cambios", manifestaron los expertos.

Cabe señalar que para ir registrando este suceso, los científicos cuentan con con ayuda de los satélites de la misión Swarm, lanzada en 2013.

De acuerdo a los especialistas, el campo magnético es una especie de barrera que defiende al planeta del flujo de partículas cargadas con electricidad y que provienen del espacio. Si éste no existiera, lo más seguro es que todos los seres vivo murieramos a causa de la radiación.

Pese a este nuevo descubrimiento, desde la AEE aseguraron que esta anomalía del Atlántico Sur no representa un peligro a nivel superficial. La única manera en que puede dañar a los humanos es si provoca fallos técnicos en los satélites y otras naves que sobrevuelan la zona en la órbita baja terrestre.

Aunque un estudio realizado en 2019 estimó que hace 565 millones de años la magnetosfera estuvo a punto de desaparecer, no se tiene certeza del hecho; por lo tanto si bien genera preocupación la disminución del campo magnético, no representa una amenaza directa sobre la Tierra.

