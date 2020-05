¿Qué pasó?

Tras 10 años juntos y tres hijos, el matrimonio entre los actores Megan Fox y Brian Austin Green llegó a su fin luego de que anunciaran su separación.

La noticia fue revelada por el propio Austin en uno de los episodios de su podcast donde expreso que "hemos tenido una relación maravillosa, siempre la querré y sé que ella siempre me querrá".

Sobre los motivos de la separación, aclaró que no se debe a infidelidades y solo quisieron emprender caminos por separados y "ver cómo es la vida". "Ha sido un gran cambio", aseguró.

Rumores

Hace algunos días, Megan de 34 años fue vista con el rapero Machine Gun Kelly, de 30, a quien conoció durante el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass en Puerto Rico.

Sobre ese periodo de grabación, Brian aseguró que "las cosas no habían cambiado demasiado", pero unas semanas después se replantearon la relación.

"Ella me dijo 'Al estar fuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me he gustado más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar'. Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no ha pedido sentirse así, no ha sido una elección, es como lo ha vivido de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos", contó.

Respecto a la cercanía de Meghan y Machine, indicó que es un amigo de su ahora exmujer. "No quiero que la gente piense que son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así", dijo.