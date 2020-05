El actor norteamericano Jim Carrey se hizo tendencia mundial el pasado fin de semana al realizar una broma hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En un video donde aparece el magnate dirigiendo un discurso en contra del expresidente Barack Obama, de pronto, aparece Carrey tosiendo en la cara de Trump, para luego tirarle un pañuelo en el rostro con el que se limpió la nariz y el rostro.

En la publicación, el intérprete finge contagiar de COVID-19 al presidente, pues es a través de las gotas que salen de la nariz o la boca que se transmite este patógeno.

El clip también está acompañado de la frase "Obamagate? Yo’mamagate!", en una clara crítica a la investigación que dirige Trump sobre la gestión de su antecesor.

Lo que para unos resultó gracioso, para otros fue una broma de mal gusto, en estos tiempos cuando la pandemia de COVID-19 hace estragos en la población mundial.

La gracia del actor cómico en Twitter rozó en su primer dia de publicación las 6 millones de reproducciones, recibiendo miles de críticas y comentarios de sus seguidores, mientras que otros alabaron la osadía de Carrey.

En la red del pajarito azul se puede ver que el reconocido Jim es un acérrimo crítico a la gestión del presidente norteamericano. Constantemente se ha mostrado en desacuerdo con las políticas del inquilino de la Casa Blanca.

90,0000 in the US, over 40,000 in the UK. Highest death tolls in the covid world. Half of those deaths...preventable. REDRUM! REDRUM!! REDRUM!!! pic.twitter.com/swu7FYtdpQ