¿Qué pasó?

Ya pasaron 19 años desde la telenovela mexicana Salomé llegó a las pantallas. Protagonizada por Edith González y Guy Ecker, esta producción fue transmitida por más de un año. Allí la actriz y vedette, Niurka Marcos, interpretó a la mejor amiga de González.

Recientemente Marcos reveló nuevos detalles de los tras cámara de la telenovela y no son tan favorables para la diva mexicana, fallecida el 13 de junio de 2019 tras batallar durante tres años contra el cáncer.

Las polémicas declaraciones las ofreció durante el programa ">La última y nos vamos, donde habla de su relación con Edith González y el productor de Salomé, Juan Osorio, quien era su pareja en ese entonces.

Entonces, Osorio le dijo “hay un personaje para ti, pero eres la mejor amiga de Edith. Pero los jefes están preocupados porque no haya ‘pedos’ (problemas) entre las dos”. A lo que Niurka contestó: “Tranquilo, que yo hago competencia con nadie”.

“Aguanté una telenovela entera”

La vedette, de origen cubano, comentó en la entrevista que como no tiene “complejo de inferioridad de ningún color” y decidió asumir un perfil bajo. “Me puse bajita, pecho tierra, modo avión. Primero para no causarle a la protagonista ningún tipo de celo y no meter a mi marido en ‘pedos”, detalló.

Sin embargo, a pesar de ser mejores amigas en la trama eso no sirvió de mucho en su relación profesional. “Aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido. Ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían jodida”, recordó Niurka Marcos.

Contó que decidió soportar el “infierno” que vivía para no perjudicar a su esposo. “Aguanté una telenovela entera de año y tres meses y cuando terminó dije: ‘No hago más novelas con Juan”.

Esa decisión, afirmó, marcó el fin de su matrimonio con Osorio: “Le herí su orgullo”.