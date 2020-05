Mucho podrán creer que se trata de una broma, pero no lo es. Un usuario de Twitter puso la persecución en la vida real de un coyote a un correcaminos, emulando la vieja serie de dibujos animados.

En la TV, el mamífero hacía todo tipo de cosas para atrapar al ave, cosa que nunca ocurría, ni con los más ingeniosos inventos, todos de marca Acme.

El registro en la red social tiene más de 346 mil reproducciones y suma miles de “me gusta”.

“¡Es real y está sucediendo ahora mismo!”, puso quien subió la imagen, dejando claro que todo sucedió en un parque de Tucson (Arizona, Estados Unidos).

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv