¿Qué pasó?

El 15 de mayo de 2010, el afamado cantante argentino Gustavo Cerati sufría, luego de brindar un concierto en Caracas, Venezuela, un accidente cerebrovascular (ACV). El cantante fue trasladado a Argentina, donde pasó 4 años en coma, falleciendo finalmente el 4 de septiembre de 2014.

En este contexto, el hijo del cantante, Benito Cerati, ocupó sus redes sociales para recordar este día, el cuál fue el último en el que su padre cantó sus famosas canciones.

¿Qué dijo?

Utilizando Twitter, Benito Cerati, escribió sentidos tuits sobre lo que sintió al conocer la noticia de su padre: "Hoy hace 10 años todo se volvió un gran vacío -todo lo que era nada se vació aún más y lo que era refugio se transformó en un desierto. No saben lo mucho que extraño a mi viejo - ante todo él era mi escudo; no supe nunca defenderme bien sin él".

"Por suerte siempre me impulsó a ir adelante, a experimentar, a animarme, a hacer lo q (sic) me gusta. Solo algun ser superior sabrá que si no me he desmoronado aún es por el sostén que pudo darme hasta no estar más", prosiguió.

El hilo se llenó de respuestas, donde miles de personas y fanáticos de Cerati empatizaron con el dolor del joven, y además, de comentarios que admiraban la de él para seguir adelante con su vida.

Revisa los tuits: