¿Qué pasó?

El trío de hermanos estadounidense, Jonas Brothers, estrenaron este viernes dos nuevas canciones, "Five more minutes" y "X", siendo esta última una colaboración junto a la cantante Karol G.

Los sencillos se enmarcan dentro de un corto álbum llamado "XV", el cual contiene solo los dos sencillos anteriormente mencionados.

Canciones parte del documental

Los dos hits ya habían sido escuchados por sus fanáticos, quienes oyeron un extracto de estas en el documental Happiness Continues, disponible en Amazon Prime Video y en la presentación que tuvieron en los Grammy 2020.

El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas, y se espera que este sábado 16 de mayo los Jonas Brothers junto a Karol G, canten "X", en el evento Lebron James, Graduate Together: America Honors The Class Of 2020, que será emitido por FOX. Asimismo, el 19 de mayo están invitados a la final de The Voice.