¿Qué pasó?

La actriz y cantante Miley Cyrus expresó su desacuerdo con los famosos que muestran sus lujosas mansiones y comodidades en estos tiempos difíciles que vive la humanidad, en medio de la pandemia por el COVID-19.

Durante el confinamiento, muchos artistas que han interrumpido sus actividades han encontrado en las redes sociales una forma de llegar a sus fanáticos. A varios se les puede ver haciendo ejercicios, compartiendo recetas de cocina, conciertos en directo a través de la plataformas digitales o simplemente en videos graciosos en TikTok.

Criticas de Cyrus

Pero a la ex estrella de Disney estas presunciones no le agradan y prefiere mostrar empatía por las personas que pueden estarla pasando muy mal y que están en condición de vulnerabilidad.

“Soy muy consciente de que tengo una posición privilegiada, y por eso también sé que mi experiencia con esta pandemia no se parece en nada a lo que están viviendo millones de familias tanto en mi país como en el resto del mundo”, opinó Cyrus en una entrevista difundida por la revista Vanity Fair.



“Estoy en una casa con todas las comodidades posibles, puedo poner comida en mi mesa y mi situación económica está estable. No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente”, indicó la ex intérprete de la serie infantil Hanna Montana.

Aporte de la cantante

Cyrus también ha querido realizar su aporte en medio de esta crisis mundial, a través de su perfil en Instagram emite un programa en directo Brigth Minded (Mentes brillantes), en el que entrevista a celebridades, buscando mostrar historias positivas al mundo.

“Estoy segura de que mucha gente con la que he contactado se siente igual que yo. Por eso esta experiencia está siendo tan rara para nosotros, porque no me parece muy correcto que contemos nuestra vida privilegiada ahora mismo”, cuestionó la estrella pop.

