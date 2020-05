¿Qué pasó?

Ya comienza a concretarse el regreso a la pantalla grande de uno de los personajes que más dio que hablar en la industria cinematográfica de todos los tiempos.

Se trata de Tony Montana, que encarnó con éxito Al Pacino, y que se prepara para retonar en una reeboot de la cinta “Caracortada” (Scarface, 1983) que fue dirigida por Brian De Palma junto al guion de Oliver Stone, que es uno de los grandes exponentes del género criminal, y uno de los mejores de la década de los 80.

Ahora se vivirá una segunda versión y ya hay director confirmado.

¿Quién es el director para reboot de Scarface?

La idea de un reboot viene dando vueltas desde hace unos cuantos años de la mano de Universal Pictures. En este caso, se trata de una nueva versión de esta historia de un inmigrante que da que hablar en el submundo criminal de la ciudad de Los Ángeles.

Para ello, se optará por el director italiano Luca Guadagnino, quien ganó el Oscar con la cinta “Llámame por tu Nombre" (Call Me by Your Name, 2017) y que ya hizo un gran trabajo con el remake de “Suspiria” (2018).

Su filmografía incluye también otras películas como "A Bigger Splash" (2015) y también está por estrenar “We Are Who We Are”, serie limitada de HBO con Alice Braga y Kid Cudi y tiene planeada una nueva adaptación de “El señor de las Moscas” (Lord of the Flies) para WB, la celebrada novela de William Golding que ya llegó a la pantalla grande en dos oportunidades.