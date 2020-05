View this post on Instagram

Solo quiero darles las gracias a TODOS aquellos que se han preocupado y me han enviado las mejores energías y cariños en un momento muy necesario. Decirles que gracias a #Dios en quien siempre he confiado y llevado en mii corazón, nuevamente me protegió. Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse, mucho menos ahora en tiempos difíciles... y que se amplifica mi comprensión de lo verdaderamente importante, entre lo que están todos uds. Que me entregan apoyo, comprensión y cariño. Ayer fue un día completo de trabajo intenso, por eso lo difícil de escribir y contarles que estoy bien (aunque en mi primera entrevista del día si lo hice). Los quiero mucho y así siempre será. #jesusenticonfio y y en ti confiaré. Nuevamente simplemente... GRACIAS. Y ahora nuevamente a trabajar... asi es la cosa.