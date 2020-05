La plataforma Epic Games dispondrá durante una semana la descarga gratuita del videojuego Grand Theft Auto V, más conocido como GTA V. El título de Rockstar Games estará disponible desde este 14 de mayo y hasta el 21 del mismo mes para descarga el juego que fue lanzado en 2013.

La decisión estaría basada en que el estudio buscaría darle un nuevo impulso a la ya exitosa franquicia, tomando en consideración que han pasado siete años desde su estreno para PlayStation 3, (fue relanzado para PS4 en 2014), mientras que en PC llegó recién en 2015.

La idea sería "enganchar" nuevamente a los usuarios ante el inminente anunció de GTA VI, el cual sería lanzado en conjunto con la consola PlayStation 5, cuya fecha de salida al mercado está programada para finales de 2020.

Those whose lives revolve around contraband, weaponry and straddling a steel horse will earn big from illicit businesses and dealings, with all Biker Sell Missions and Clubhouse Contracts in GTA Online dishing out Double Rewards through May 13th.https://t.co/qMidqvolyX pic.twitter.com/F6NJHkHLsY