View this post on Instagram

Nuestra @adamarilopez se hizo una prueba médica para detectar el #coronavirus, por precaución, después de haber estado en cercanía con un portador del COVID-19. Seguimos en espera de los resultados y estará dando detalles de su estado de salud mañana lunes en casita en @unnuevodia 💛 Entra en el link en nuestra bio para más detalles